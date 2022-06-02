Россия применила на Украине штурмовики Су-25СМ3 с «яйцами жизни»

ТАСС: Россия применила на Украине неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3

Российская авиация во время специальной операции на Украине применила модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, самолеты являются неуязвимыми для зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Эта модификация штурмовика в основном применяется против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, на южном направлении, говорится в сообщении. При этом комплексы «Витебск», которые размещают в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета, «демонстрируют хорошие характеристики и успешно справляются с задачами».

«Витебск» также устанавливали на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8, узнало агентство. Источник добавил, что они успешно использовались в Сирии. «И тогда ни один вертолет с "Витебском" не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что «Витебск», который летчики называют «яйца жизни», отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет. Экипажи вертолетов требуют от техников проверять работоспособность БКО, так как он «реально спасает жизни».