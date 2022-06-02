Кириенко вручил военкорам Первую Национальную премию интернет-контента

Кириенко вручил военным корреспондентам Первую Национальную премию интернет-контента

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил военным корреспондентам Первую Национальную премию интернет-контента. Об этом сообщает Институт развития интернета.

Военные корреспонденты ВГТРК, «Первого канала», «RT», «Комсомольской Правды» и «Сегодня.ру» отмечены наградами в специальной номинации «Сила в правде», которая является своеобразной отсылкой к культовому фильму «Брат 2». Она присуждена «за безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором». В спецноминациях награждаются проекты, ориентированные на актуальную общественную повестку.

Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская Правда»), Юрий Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»), Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский). Пегов и его проект Wargonzo также стал обладателем приза в специальной номинации «От первого лица» как «самый читаемый Telegram-канал с места событий от первого лица».

«Хочу поздравить всех номинантов и лауреатов премии и сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете: за творчество, за креативность, за частичку души, которую каждый из вас вкладывает в свое дело. Иначе невозможно стать лучшим, иначе невозможно стать лауреатом», — сказал Кириенко.

«Считалось, что интернет — такая особая среда, что невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и все время придумывать что-то совсем новое. Но, как только наступило время вызова, выяснилось, что это не главное. Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы ее доносить требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Большая часть военкоров прислала видеообращения, лично присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений Поддубный и Александр Коц. «Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду», — сказала со сцены Ирина Куксенкова.

Всего на церемонии призы были вручены в восьми специальных категориях.

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 миллионов рублей. Ведущими торжественной церемонии, разделенной на три акта, стали известный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен, журналист Владимир Тодоров и видеоблогер Алена Блин (Жигалова), а также телеведущая Юлия Барановская и пранкеры Вован и Лексус.

Премия учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступила компания VK.