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Российский врач назвала оптимальную частоту мытья головы

Трихолог Котова порекомендовала мыть голову один раз в день

Фото: No Revisions / Unsplash

Российский врач-трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. Ее комментарии приводит новостной портал NEWS.ru.

По словам специалистки, голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом Котова отметила, что норма составляет один раз в день. «В случае если вы моете голову чаще, тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала она.

В беседе с изданием врач порекомендовала не увлекаться чрезмерным уходом за волосами. Она пояснила, что в составе всех очищающих шампуней содержатся агрессивные компоненты, которые при частом мытье высушивают кожу головы. Вдобавок Котова заявила, что частое использование упомянутых средств может спровоцировать появление дерматита.

Раннее в июне парикмахер с никнеймом @amy.does.some.hair раскрыла правильную последовательность нанесения средств во время мытья головы. В видео в своем TikTok-аккаунте она отметила, что данным методом пользуются профессионалы во многих салонах красоты.

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Мария Винар
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