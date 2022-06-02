Минфин предложил недовольным инвесторам писать на почту

Минфин попросил держателей еврооблигаций писать обращения на почту ведомства

Минфин предложил инвесторам, вложившимся в российские суверенные еврооблигации и недовольным невыплатой процентов по ним в полном объеме, писать на электронную почту для рассмотрения заявок в индивидуальном порядке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении речь идет о «требованиях к Минфину по выплате дополнительных процентов [по выпуску "Россия-2022"] за период с установленной даты погашения облигаций (4 апреля 2022 года) до даты фактического перечисления средств владельцам».

Изначально погашение указанного выпуска должно было произойти 4 апреля. Однако это случилось в конце 30-дневного грейс-периода, в течение которого реальный (не технический) дефолт по облигациям не считается наступившим. За этот период начисляются проценты, и в данном случае они должны были совокупно составить 1,9 миллиона долларов, однако не были выплачены.

1 июня Комитет по кредитным деривативам (в число которых входят используемые в качестве страховки кредитные дефолтные свопы) Европы, Ближнего Востока и Африки признал сложившуюся ситуацию отвечающей признакам дефолта, что должно повлечь за собой активацию покрывающих выпуск кредитных дефолтных свопов.

Минфин утверждает, что задержал платежи из-за недобросовестного исполнения своих обязательств платежными агентами. «Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022"», — говорится в сообщении.

Также ведомство просит присылать обращения на свой почтовый адрес и адрес Национального расчетного депозитария (НРД) и обещает рассмотреть все поступившие письма.

Кроме того, Минфин сообщил о смене фискального агента по еврооблигациям. До сих пор им выступал американский Citibank. Теперь его функции переданы НРД.

