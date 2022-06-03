В Польше рассказали о продвижении строительства стены на границе с Белоруссией

В Польше возвели уже 120 из 187 километров стены на границе с Белоруссией

Посольские строители возвели уже 120 из 187 километров стены на границе с Белоруссией. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

«Мы имеем уже 120 километров стены на границе с Белоруссией. Как мы и планировали, строительные работы должны завершиться до конца месяца», — написал он.

В январе пресс-секретарь Погранохраны страны Анна Михальская рассказала, что власти Польши начнут строить стену на польско-белоруской границе с 25 января. Стена в высоту достигает 5,5 метра. Работы по строительству заграждения должны быть закончены в июне. Контракт на возведение ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов), деньги выделены из бюджета Польши.