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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках выросло до 21

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который въехал в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, достигло 21. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидентом заинтересовалось ГСУ Следственного комитета по Московской области. Представитель ведомства Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса

По предварительным данным, водитель автобуса резко почувствовал недомогание, в следствии чего потерял сознание. В рамках проверки проводятся опросы, истребованы все необходимые документы. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

О ДТП на Ленинградском шоссе в Химках стало известно 2 июня. Автобус, ехавший по маршруту ШереметьевоМосква, въехал в остановку «Родионово».

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Марина Совина
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