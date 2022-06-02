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В Подмосковье из-за въехавшего в остановку автобуса пострадали шесть человек

Автобус въехал в остановку в подмосковных Химках, пострадали шесть человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Автобус въехал в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Ленинградском шоссе рейсовый автобус №851, ехавший по маршруту ШереметьевоМосква, въехал в остановку Родионово. В результате пострадали шесть человек», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства и причины аварии предстоит установить.

Ранее в Кемеровской области на трассе «Сибирь» 13 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом, который направлялся из Новосибирска в Кемерово. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

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Никита Абрамов
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