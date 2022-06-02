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В российском регионе пассажирский микроавтобус попал в ДТП

В Кемеровской области 13 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кемеровской области на трассе «Сибирь» 13 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщил РИА Новости источник в региональных экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что микроавтобус направлялся из Новосибирска в Кемерово. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и медики, добавил источник в экстренных службах.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются. О состоянии пострадавших россиян пока ничего неизвестно.

Ранее на Сахалине перевозивший детей автобус слетел в кювет.

После ДТП в российском регионе одного ребенка доставили с травмами средней степени тяжести в больницу. Еще пятерых несовершеннолетних медики отправили домой для амбулаторного наблюдения. Следователи организовали проверку.

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Анна Щербакова
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