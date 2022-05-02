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Автобус с детьми попал в ДТП в российском регионе

На Сахалине перевозивший детей автобус слетел в кювет, есть пострадавший

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Сахалинской области перевозивший детей автобус слетел в кювет. О ДТП сообщает в понедельник, 2 мая, региональное агентство Sakhalin.info.

По сведениям издания, все произошло в Поронайском районе возле села Леонидово. Автобус вез детей с соревнований. После ДТП в российском регионе одного ребенка доставили с травмами средней степени тяжести в больницу. Еще пятерых несовершеннолетних медики отправили домой для амбулаторного наблюдения. Пока неясно, сколько всего детей находилось в автобусе в момент аварии.

Предварительной причиной случившегося назвали разрыв заднего колеса. Окончательные выводы будут сделаны сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

В январе в ДТП с автобусом в Ленинградской области один человек погиб, шестеро пострадали.

Уточняется, что заказной автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Всего в автобусе находились около 40 человек.

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Анна Щербакова
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