В ДТП с экскурсионным автобусом на российской трассе погиб один человек

В Ленинградской области произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В результате аварии на российской трассе один человек погиб. Об этом во вторник, 4 января, со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пишет «Звезда» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заказной автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал.

Данные о числе пострадавших, находившихся в легковых авто, разнятся. РИА Новости сообщает о шестерых, среди которых трое детей. «Звезда» пишет, что травмы получили пять человек, а детей среди пострадавших — двое.

В конце декабря 2021 года на трассе Оренбург — Самара в Переволоцком районе Оренбургской области столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек.