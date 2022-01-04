Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ДТП с экскурсионным автобусом на российской трассе погиб один человек

В ДТП с автобусом в Ленинградской области один человек погиб, шестеро пострадали

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Ленинградской области произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В результате аварии на российской трассе один человек погиб. Об этом во вторник, 4 января, со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пишет «Звезда» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заказной автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал.

Данные о числе пострадавших, находившихся в легковых авто, разнятся. РИА Новости сообщает о шестерых, среди которых трое детей. «Звезда» пишет, что травмы получили пять человек, а детей среди пострадавших — двое.

В конце декабря 2021 года на трассе ОренбургСамара в Переволоцком районе Оренбургской области столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Российская лыжница выиграла «Тур де Ски»
Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы на «Тур де Ски»
Журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище
НАТО соберет внеочередное заседание из-за Украины
Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире
В ДТП с экскурсионным автобусом на российской трассе погиб один человек
Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты
«Газпром» договорился о цене на газ для Греции
Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине
Украинский город остался без воды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter