На российской трассе столкнулись семь автомобилей
На трассе в Оренбургской области при столкновении семи автомобилей пострадали пять человек
На трассе Оренбург — Самара в Переволоцком районе Оренбургской области столкнулись семь автомобилей, пострадали пять человек. Об этом заявили в управлении МВД по региону, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что ДТП на российской трассе произошло после того, как водитель легкового автомобиля во время обгона столкнулся с грузовиком. После этого он врезался еще в пять машин.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд транспорта, в МВД начали проверку.
Ранее в Тамбовской области произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом и тремя автомобилями. В результате аварии пострадали восемь человек.