Альфа-Банк отметил День защиты детей по всей стране

Альфа-Банк провел день открытых дверей в Phygital офисах для детей своих сотрудников

Альфа-Банк провел день открытых дверей в Phygital офисах для детей своих сотрудников, партнеров и зарплатных клиентов.

Экскурсии прошли в 43 городах, говорится в сообщении банка.

В частности, в Москве детям разрешили залезть в инкассаторский броневик и устроили финансовый квиз. В Красноярске организовали мастер-класс по рисованию, в Иванове — IT-конкурс, в Ижевске провели химические опыты и играли в настольные игры. А в Ростове-на-Дону вышли за пределы офиса — организовали кукольный спектакль для детей с онкозаболеваниями. В Новосибирске вместе с Домом ученых провели уличные игры, в Ногинске поддержали детский футбольный турнир.

Еще в семи городах банк устроил экскурсии для детей сотрудников — с играми, чаепитием и подарками. Детям рассказали, как работают финансовые продукты и как устроен банковский сектор. «Мы убедились, что дети в любом возрасте интересуются финансами, хотят знать про банки и деньги. И им очень нравятся наши Phygital офисы», — прокомментировала руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.

