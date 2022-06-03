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США получат неподконтрольные местным властям районы на норвежских военных базах

Военные США получат неподконтрольные местной власти территории на норвежских военных базах

Фото: Marco Bello / Reuters

Парламент Норвегии одобрил предоставление американским военным территорий на норвежских военных базах, неподконтрольных местным властям. Об этом сообщает Aftenposten.

Новое частное соглашение между Вашингтоном и Осло дает военным США плацдарм в стране, где они фактически будут подчиняться американским законам. В Минобороны Норвегии заявили, что договоренности позволят Соединенным Штатам «обеспечить более быстрое и качественное военное подкрепление» стране.

Отдельные американские районы в норвежских базах дают право США привозить снаряжение, недоступное Норвегии, позволяют американским военным и гражданским лицам беспрепятственно въезжать в Норвегию и выезжать из нее, а также иметь собственную полицию, которая будет задерживать своих сотрудников и военных, если они совершают преступления в свободное время вне баз.

На практике американским филиалам будет разрешено работать в Норвегии, как если бы они находились в США, — с собственными солдатами, оружием, гражданскими специалистами по информационным технологиям. В соглашении также сказано, что американцы должны иметь «беспрепятственный доступ и пользование» выделенными норвежскими военными территориями.

В марте в Норвегии разбился американский конвертоплан V-22 Osprey во время проходящих там международных военных учений Cold Response. Самолет с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет из города Будё в губернии Нурланн. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени. Примерно спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.

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Виктория Кондратьева
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