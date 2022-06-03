США получат неподконтрольные местным властям районы на норвежских военных базах

Военные США получат неподконтрольные местной власти территории на норвежских военных базах

Парламент Норвегии одобрил предоставление американским военным территорий на норвежских военных базах, неподконтрольных местным властям. Об этом сообщает Aftenposten.

Новое частное соглашение между Вашингтоном и Осло дает военным США плацдарм в стране, где они фактически будут подчиняться американским законам. В Минобороны Норвегии заявили, что договоренности позволят Соединенным Штатам «обеспечить более быстрое и качественное военное подкрепление» стране.

Отдельные американские районы в норвежских базах дают право США привозить снаряжение, недоступное Норвегии, позволяют американским военным и гражданским лицам беспрепятственно въезжать в Норвегию и выезжать из нее, а также иметь собственную полицию, которая будет задерживать своих сотрудников и военных, если они совершают преступления в свободное время вне баз.

На практике американским филиалам будет разрешено работать в Норвегии, как если бы они находились в США, — с собственными солдатами, оружием, гражданскими специалистами по информационным технологиям. В соглашении также сказано, что американцы должны иметь «беспрепятственный доступ и пользование» выделенными норвежскими военными территориями.

В марте в Норвегии разбился американский конвертоплан V-22 Osprey во время проходящих там международных военных учений Cold Response. Самолет с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет из города Будё в губернии Нурланн. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени. Примерно спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.