Российские авиакомпании решили уволить порядка 450 пилотов

Baza: авиакомпании Royal Flight и Azur уволят около 450 пилотов

Российские авиакомпании Royal Flight и Azur в связи с действующими санкциями планируют уволить порядка 450 пилотов, сообщает Telegram-канал Baza. Утверждается, что сотрудники уже начали получать уведомления о сокращении.

По данным Baza, под сокращение попали пилоты, летавшие на Boeing 737 и 777, а также вторые пилоты. После того как воздушные судна были переданы лизингодателю, проблему с переизбытком экипажей пришлось решать с помощью увольнений, поскольку за другими типами самолетов уже закреплены другие команды.

Отмечается, что авиакомпании решили продолжать использовать судна Boeing 757 и 767, которые полностью выкупили или перевели в российский реестр.

Ранее в России предсказали отток пилотов за границу. В разработанном Минтрансом проекте комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года уточнялось, что ежемесячно в ведомство поступает около 70 обращений от зарубежных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат специалиста, что указывает на количество пилотов, ищущих работу в иностранных компаниях.