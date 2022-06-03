Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX из-за нехватки деталей

WSJ: Boeing на 10 дней приостановил производство самолетов 737 MAX из-за нехватки деталей

Американская компания Boeing в мае на десять дней приостановила производство самолетов 737 MAX из-за нехватки деталей на фоне проблем с цепочками поставок. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, около десяти поставщиков Boeing сейчас испытывают нехватку материалов и рабочей силы. Из-за этого самолеты оказываются в простое — а после этого, поясняет издание, им требуется больше времени на подготовку к поставке.

Отмечается, что Boeing испытывает трудности с сокращением запасов готовых самолетов 737 MAX, которых на конец первого квартала насчитывалось около 320. При этом, несмотря на приостановку производства, работа на заводе Boeing в этот период не была остановлена.

Газета отмечает, что от этой ситуации также пострадала ирландская авиакомпания Ryanair — ей пришлось сократить число полетов в летнем периоде.

Ранее появилась информация, что российским компаниям разрешили производить запчасти для перешедших в их пользование иностранных самолетов Airbus и Boeing. Как сообщил источник, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.