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ЕС осудил выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей

Боррель заявил, что ЕС не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям Украины

Фото: Sputnik / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) отказывается признавать выдачу российских паспортов жителям Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

ЕС осудил указы президента России Владимира Путина, упрощающие предоставление российского гражданства украинцам в Херсонской и Запорожской областях, а также детям, оставшимся без попечения родителей, и недееспособным лицам из ДНР, ЛНР и Украины.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. В соответствии с документом изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР. 30 мая, как сообщал «Интерфакс», президент подписал указ о приобретении в упрощенном порядке российского гражданства детьми, оставшимися без попечения родителей, и недееспособными лицами-гражданами ДНР, ЛНР и Украины.

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Виктория Кондратьева
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