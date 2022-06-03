Врач объяснил правильный порядок действий при ожоге борщевиком

Врач Островский: после контакта с борщевиком кожу надо скрывать от солнца минимум неделю

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский назвал правильный порядок действий при ожоге соком борщевика. В беседе с изданием Ura.ru он объяснил, что просто промыть пораженные участки водой будет недостаточно.

После контакта с борщевиком на коже возникает ожог, который требует обязательной обработки. По словам врача, главное — как можно скорее смыть ядовитый сок с пораженных участков эпидермиса водой, затем обработать их специальными средствами и прикрыть одеждой, чтобы они не оказались на солнце. Островский добавил, что скрывать пораженные участки от воздействия ультрафиолета надо минимум неделю. Если ожог глубокий или поражена большая поверхность кожи, на адаптацию понадобится больше времени, предупредил специалист.

Также медик напомнил о необходимости предупреждать детей о том, что это растение очень ядовито и может серьезно покалечить человека, вплоть до ожогов второй или третьей степени. «Дети его (борщевик — прим. «Ленты.ру») как телескоп или подзорную трубу используют. Прислоняют к веку. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, то идет формирование рубца, стяжение рубцовой массы кожного покрова. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица», — подчеркнул Островский.

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