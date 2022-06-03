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В Эстонии уволили семерых министров

Президент Эстонии Карис уволил семерых министров из Центристской партии
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис уволил семерых министров, которые входят в Центристскую партию. Об этом сообщает ТАСС.

Представление на увольнение министров вынесла премьер-министр Кая Каллас.

Она заявила, что в сложившейся ситуации с безопасностью в Европе не может продолжать сотрудничество с Центристской партией. По ее словам, партнеры по коалиции ставят партийные интересы выше интересов Эстонии.

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От должности отстранены министры государственного управления Яак Ааб, здравоохранения и труда Танель Кийк, иностранных дел Эва-Мария Лийметс, экономики и инфраструктуры Таави Аас, внутренних дел Кристьян Яани, окружающей среды Эрки Сависаар, культуры Тийт Терик.

Причиной раздора в правящей коалиции стало голосование за законопроект о начальном образовании на эстонском языке, который не поддержала Центристская партия. После этого Каллас предложила правоцентристской партии Isamaa и Социал-демократической партии начать переговоры о формировании нового кабинета министров.

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Дмитрий Плотников
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