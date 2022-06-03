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В ДНР рассказали о «форточке» для украинской армии

Комбат «Пятнашки» Авидзба заявил, что отступающим украинским военным дают возможность уйти

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что отступающим украинским военным дают возможность уйти. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях», — сказал Авидзба.

По его словам, ополченцы оставили украинской армии «форточку» — возможность уйти. «Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там», — добавил комбат «Пятнашки».

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Ранее Авидзба объяснил нежелание иностранных наемников на Украине находиться на передовой. По его словам, иностранцы работают инструкторами в тылу и в контрактах у них прописано, как близко к линии фронта они могут подходить.

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР и российская армия закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней.

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Алевтина Запольская
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