В ДНР рассказали о «форточке» для украинской армии

Комбат «Пятнашки» Авидзба заявил, что отступающим украинским военным дают возможность уйти

Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что отступающим украинским военным дают возможность уйти. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях», — сказал Авидзба.

По его словам, ополченцы оставили украинской армии «форточку» — возможность уйти. «Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там», — добавил комбат «Пятнашки».

Ранее Авидзба объяснил нежелание иностранных наемников на Украине находиться на передовой. По его словам, иностранцы работают инструкторами в тылу и в контрактах у них прописано, как близко к линии фронта они могут подходить.

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР и российская армия закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней.