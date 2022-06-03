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Власти выделят 255 миллионов рублей на туристические зоны в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии выделят 255 миллионов рублей на развитие инфраструктуры курортов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Кабардино-Балкарии выделят средства на улучшение туристических зон и национальных маршрутов в республике. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в 2022 году в развитие пляжного отдыха и прочей инфраструктуры курортов региона планируется вложить 255 миллионов рублей. Известно, что Кабинет министров одобрил больше 10 проектов благоустройства территорий и зданий.

Помимо этого, на совещании обсуждались планы улучшения жилищного фонда и условий в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии. В частности, до 2025 года более 1800 жителей республики планируют переселить из ветхих и аварийных квартир в новые дома.

Ранее сообщалось, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

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Майя Пономаренко
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