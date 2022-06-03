В России начали закрываться магазины Lego

Lego начала закрывать магазины в России

Производитель конструкторов Lego начал закрывать часть сертифицированных магазинов в России. Информацию о приостановке работы агентству РИА Новости подтвердила управляющая компания Inventive Retail Group.

Некоторые магазины будут временно закрыты из-за дефицита товаров, поскольку после начала военной спецоперации на Украине поставки продукции в Россию прекратились. «К сожалению, ситуация с санкционным давлением повлияла и на нашу сеть тоже. Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы "замораживаем" работу некоторых магазинов. Очень надеемся, что эта мера временная и позднее мы сможем снова открыть их для вас» — написала компания в письме своим клиентам, передает ТАСС.

3 марта издание finans.dk сообщило, что Lego больше не будет привозить товары в 81 магазин в стране. В ответ на заявление СМИ в компании рассказали, что интернет-магазины Lego продолжат работать, однако факт прекращения поставок не опровергли. Из-за роста курса валют цены в магазинах были скорректированы в сторону повышения.

Обострившийся конфликт в Восточной Европе заставил многих производителей задуматься о дальнейшем существовании на российском рынке. К примеру, компания Nike, которая также управляется Inventive Retail Group, решила продолжить работать в России. Представитель ассоциации «Русбренд», в состав которой входит упомянутая марка, подтвердил, что Nike официально не объявляла об уходе с отечественного рынка.