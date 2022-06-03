Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль обозначил возможную тему совещания у Путина

Песков: меры против попыток запада вызвать в РФ кризис могут обсудить на совещании Путина

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России кризис при необходимости будут обсуждаться на совещании у президента России Владимира Путина. Такую возможную тему обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Возможно, будет, да. При необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

2 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Россия готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в стране полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию.

В марте зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года. По его мнению, Россия в тот период была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса. Политик отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды».

В настоящее время ситуация отличается тем, что Запад ведет против России экономическую войну без правил, считает Медведев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса
Россиянам предложили экзотические туры в Африку по цене недели отдыха в Турции
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
МЧС назвало число спасенных из горевшего московского бизнес-центра
Российские ректоры захотели сделать акцент на системе образования СССР
Песков ответил на вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине
Главный офис выпускающей игрушки Росгвардии компании находился в горящем БЦ
Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку
Токаев заявил о проверке Казахстана в период беспрецедентной неопределенности
Стала известна причина госпитализации начальника МЧС Москвы после пожара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.