Кремль обозначил возможную тему совещания у Путина

Песков: меры против попыток запада вызвать в РФ кризис могут обсудить на совещании Путина

Меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России кризис при необходимости будут обсуждаться на совещании у президента России Владимира Путина. Такую возможную тему обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Возможно, будет, да. При необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

2 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Россия готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в стране полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию.

В марте зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года. По его мнению, Россия в тот период была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса. Политик отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды».

В настоящее время ситуация отличается тем, что Запад ведет против России экономическую войну без правил, считает Медведев.

