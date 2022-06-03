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Раскрыта сеть мошенников с данным 20 миллионов россиян

Сбербанк сообщил о раскрытии сети мошенников, действовавших по согласованию с Украиной

Фото: Анна Швец / Pexels

В Бердянске раскрыта сеть кол-центров мошенников, действовавших по согласованию с властями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

Уточняется, что сеть располагала данными 20 миллионов россиян и поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в апреле российские военные нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками кол-центр. Сбербанк привлекли в качестве эксперта для восстановления данных на поврежденных серверах.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на десяти процентах всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом кол-центре работали не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России — не менее 20 миллионов человек», — рассказал Кузнецов.

Известно, что мошенники получили данные россиян, взломав сервисы логистики и доставки. По словам Кузнецова, инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, IP-телефония — в Эстонии, а система учетов звонков — в США.

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Варвара Кошечкина
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