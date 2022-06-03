«Норникель» отправил детей сотрудников на черноморское побережье

Детей сотрудников «Норникеля» доставили в лагерь «Вита» на черноморское побережье

Дети работников «Норникеля» оправились на отдых на побережье Черного моря. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает пресс-служба компании.

Около 700 детей и подростков из разных городов России — Норильска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и Саратова — а также из Мурманской области, поехали в оздоровительный лагерь «Вита» в Анапе.

Из-за того, что работа ряда аэропортов на юге страны сейчас ограничена, до курорта добраться можно только наземным транспортом, поэтому детей сначала собрали в Адлере.

Поскольку они прилетали небольшими группами в разное время, чтобы никто не скучал во время ожидания, для них организовали отдых, экскурсии по Олимпийскому парку и горячее питание. Вечером всех детей собрали на специально отведенном для них этаже железнодорожного вокзала «Имеретинский курорт», где накормили ужином.

Чтобы детей из Адлера в Анапу, «Норникель» в сотрудничестве с Федеральной пассажирской компанией (АО «ФПК») организовал специальный поезд: 14 плацкартных вагонов нового типа и три вагона-ресторана.

Состав тронулся 2 июня в 22:30 и прибыл в Анапу в 13:30 на следующий день. Все дети уже разместились в лагере.