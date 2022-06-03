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В МИД Японии обнаружили подозрительный пакет и вызвали саперов

TBS: МИД Японии вызвал группу саперов из-за подозрительной посылки

Фото: Issei Kato / Reuters

Группа саперов была вызвана в Министерство иностранных дел Японии после того, как в ведомство утром 3 июня поступила подозрительная посылка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

Уточняется, что при первом осмотре пакета было заподозрено наличие взрывчатки. Посылка была адресована «всем сотрудникам». Прибывшие на место саперы обнаружили в пакете дымовую шашку, пластиковую бутылку, а также письмо с именем и адресом отправителя.

В ноябре 2014 года в посылке Минфину Чехии обнаружили сильнейший яд. Аналогичный случай произошел месяцем ранее, когда на адрес главы МВД Чехии Милана Хованца пришел конверт с цианидом.

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Ксения Назарова
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