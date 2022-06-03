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Бывший сотрудник СБУ рассказал о секретных тюрьмах ЦРУ на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что ЦРУ создало секретные тюрьмы на Украине при Ющенко

Фото: US Navy / Spc. Cody Black / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США впервые создало на Украине сеть секретных тюрем при президенте республики Викторе Ющенко. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров, передает ТАСС.

По словам Прозорова, речь шла о том, чтобы содержать в этих тюрьмах людей, не граждан Украины, подозреваемых в международном терроризме.

После начала военных действий в Донбассе в 2014 году сеть тайных тюрем появились на востоке Украины, ее развернули уже силовые структуры Украины. По словам Прозорова, они продолжают действовать «практически в каждом отделе СБУ».

Алевтина Запольская
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