На строительство дублера Пятницкого шоссе выделено 9 миллиардов рублей

Для удобства жителей в Подмосковье построят дублер Пятницкого шоссе

Правительство Московской области выделило 9 миллиардов рублей на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе, чтобы обеспечить более комфортное транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

Сейчас объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектирование и строительство. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Открытый конкурс проходит на портале госзакупок http://zakupki.gov.ru до 15 июня 2022 года включительно. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млрд рублей. Заказчик работ – ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

«Из-за плотной жилой застройки существующее Пятницкое шоссе расширить невозможно, но будет построен дублёр протяжённостью порядка 5 км. Чтобы ускорить реализацию проекта, на который из бюджета Московской области выделили 9 млрд рублей, будет заключен единый госконтракт на выполнение проектных и строительных работ. После проведения конкурсных процедур приступят к проектированию «нового» направления Пятницкого шоссе, завершить которое планируется в I квартале 2023 года. Окончание строительства дублера запланировано на 2025 год. Реализация этого социально-значимого проекта позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках первого этапа выполнят строительство дублера Пятницкого шоссе (5 километров) с 4 полосами движения, а в рамках II этапа планируется реконструкция участка Пятницкого шоссе от границы Москвы до пересечения с дублером дороги.

Кроме того, для улучшения транспортной ситуации в Солнечногорске и Красногорске планируется строительство еще ряда объектов. В районе Пятницкого шоссе уже ведется проектирование первого этапа строительства и реконструкции участка автодороги «Пятницкое шоссе-Саврасово-М-10 «Россия» (выезд из Юрлова). Будущая автодорога соединит «старое» и «новое» направления Пятницкого шоссе. Завершить проектирование планируется в III квартале 2022 года, затем подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

Для обеспечения устойчивой транспортной связи Пятницкого шоссе и деревни Сабурово в Красногорске запланировано проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на проектирование с последующим строительством автодороги «Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово, а также реконструкцию двух автодорог в деревне Сабурово. Завершить строительство и реконструкцию автодорог в Сабурово планируется в 2024 году, в 2025 году построят выезд из Юрлова в г.о. Солнечногорск.

Также продолжается реализация комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, в рамках которого планируется построить автодорогу «Путилково-Пятницкое шоссе» и тоннель на Путилковском шоссе — эти объекты завершат в 2024-2025 годах. Они обеспечат дополнительную связь с Пятницким шоссе и позволят осуществить беспрепятственную связь с МКАД.

