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На Алтае отремонтируют дорогу к популярным у туристов соленым озерам

В Алтайском крае захотели отремонтировать дорогу к соленым озерам к середине июля

Фото: Минтранс Алтайского края

Власти Алтая приняли решение отремонтировать дорогу к популярным среди туристов соленым озерам. Как уточняет со ссылкой на правительство региона РИА Новости, ремонт планируется завершить к середине июля.

«Начался ремонт дороги к солёным озёрам, на семикилометровом участке Романово – Гуселетово – Бурановка. Старый слой покрытия уже снят, сейчас укладывают основание из щебня для усиления конструкции дорожной одежды», — рассказали в пресс-службе, указав, что проезжая часть на данном участке будет расширена.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе намерены отремонтировать семь участков дорог, ведущих к местам отдыха и местным достопримечательностям.

Ранее сообщалось, что регионы России вступили в борьбу за международный стрит-арт фестиваль. Победитель конкурса Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» получит статус столицы фестиваля и музей монументального искусства под открытым небом.

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Варвара Кошечкина
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