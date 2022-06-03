Россиянина осудили за убийство при превышении пределов самообороны

Убийство жителя Курской области суд квалифицировал как превышение самообороны

Россиянина осудили за убийство жителя Курской области при превышении пределов допустимой самообороны — суд переквалифицировал статью в ходе рассмотрения. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным суда, убийство произошло, когда двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения поссорились — один из них принялся душить товарища. Отбиваясь, товарищ нанес оппоненту удары ножом в грудь, в результате чего тот скончался.

Изначально дело расследовалось по статье «Убийство» УК РФ, однако суд учел все обстоятельства и при постановлении приговора переквалифицировал в преступление по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны».

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил фигуранту наказание в виде 1,5 года ограничения свободы и взыскал в пользу жены убитого один миллион рублей в счет компенсации морального вреда.