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Расстрелявший автомобиль с соперником и его приятелем россиянин пойдет под суд

В Приморье мужчина из ревности расстрелял машину, в которой ехал приятель его бывшей жены

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владивостоке 52-летний мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство двух человек и незаконное хранение, изготовление и ношение огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант решил убить знакомого своей бывшей жены, к которому испытывал чувство ревности. Обвиняемый изготовил оружие, а позже, 16 февраля, направился к проспекту 100-летия Владивостока и стал ждать момента, когда на дороге появится машина соперника.

После того как автомобиль подъехал, злоумышленник заметил в салоне не только приятеля бывшей супруги, но и постороннего человека. Несмотря на это, он выстрелил в переднее окно машины в сторону мужчин, пуля разбила стекло и попала в живот пассажира. После этого обвиняемый произвел повторный выстрел через заднее стекло, однако убить россиян не смог, так как водитель набрал скорость и уехал, а у фигуранта закончились боеприпасы.

Позже потерпевшему была оказана медицинская помощь, а ревнивец был задержан.

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Елизавета Новикова
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