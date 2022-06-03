В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound

Фестиваль Summer Sound пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 июля по 7 августа

13 июля в Москве и Санкт-Петербурге откроется музыкальный фестиваль Summer Sound. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерты в рамках фестиваля пройдут на площадке дизайн-завода «Флакон» в Москве и крыше Roof Place в петербургском «Севкабеле». В программу Summer Sound войдут выступления Zoloto, Доры, Rock Privet, Alai Oli, Ramil', Mnogoznaal, Lovv66, Pyrokinesis и других исполнителей. Артисты представят широкий спектр музыкальных жанров, начиная от кьют-рока и заканчивая андерграундным рэпом.

Послушать музыку под открытым небом можно будет каждый вечер со среды по воскресенье. Фестиваль продлится до 7 августа.

Организаторы мероприятия надеются, что Summer Sound поможет сделать концерты важным ритуалом и привычкой городского жителя.

Summer Sound ежегодно собирает на своих площадках десятки тысяч людей. В 2022 году фестиваль пройдет в российских городах в шестой раз.