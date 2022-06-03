Все желающие москвичи получат по собаке

В Москве 5 июня пройдет выставка #Всемпособаке

В Москве 5 июня пройдет выставка #Всемпособаке, на которой все желающие жители столицы смогут получить питомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фонда содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы».

Выставка #Всемпособаке является ежегодным социальным проектом, целью которого является найти дом для животных, находящихся в приютах, а также позитивно повлиять на отношение общества к собакам и кошкам, не имеющим породы. Мероприятие активно поддерживается российскими знаменитостями, а в 2018 году певец Сергей Лазарев нашел себе вторую собаку среди участников выставки.

«В выставке примут участие 11 приютов Москвы и Подмосковья и 70 собак-участников. Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом», — рассказали в пресс-службе.

Фото: Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы»

Для того чтобы забрать животное домой, желающим нужно пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, после чего заключить договор ответственного содержания, для которого необходимо иметь с собой паспорт.

«Новые владельцы получат от Фонда и наших партнеров подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцами», — добавили в фонде.

Уточняется, что выставка пройдет 5 июня с 12:00 до 18:00 в Малом зале Центра дизайна Artplay.

Предыдущая выставка фонда «Подарок судьбы» в Москве в парке Сокольники проходила 26 сентября 2021 года. На ней были представлены 70 животных. В Санкт-Петербурге мероприятие прошло 3 октября, в нем приняли участие 50 собак.