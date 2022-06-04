Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах 2023 года

Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом на президентских выборах 2023 года

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса — объединения ПСР и Партии Национального движения (ПНД) — на президентских выборах, которые состоятся летом 2023 года. Об этом заявил пресс-секретарь ПСР Омер Челик по итогам съезда партии. Его слова приводит ТАСС.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», — сообщил Челик.

В феврале стало известно, что Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции. По словам главы ПНД Девлета Бахчели, нет никаких препятствий для его переизбрания.

В 2014 году турецкий лидер одержал победу на первых в Турции прямых президентских выборах. Спустя четыре года он был переизбран на досрочных выборах.