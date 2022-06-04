Иммунолог оценил опасность обезьяньей оспы для россиян

Иммунолог Жемчугов заявил, что оспа обезьян не представляет никакой опасности для россиян

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность при заражении оспой обезьян для жителей России. Его слова приводит ТАСС.

По мнению иммунолога, вирус не представляет для россиян серьезной опасности, так как болезнь протекает легко.

«Никакой опасности текущая оспа обезьян не представляет. Это пока легкая болезнь», - подчеркнул он.

Специалист также отметил, что вирус уже мог проникнуть в Россию после возвращения туристов из других стран.

«Кто-то мог въехать в РФ с вирусом в себе - или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме. Мы же не до такой степени да закрыты, все летают в Турцию, Египет, ОАЭ, и совершенно не исключено, что оспа обезьян уже есть в стране», - пояснил Жемчугов.

Кроме того, на одного выявленного зараженного оспой обезьян человека в мире может приходиться еще 10 невыявленных зараженных, подчеркнул иммунолог.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что заражение возможно при трехчасовом контакте с больным, который при этом находится не дальше метра от здорового человека.

Оспа обезьяны — редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель.