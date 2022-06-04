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Бывший президент Польши предложил распустить Евросоюз

Экс-президент Польши Валенса призвал распустить ЕС и создать снова без Польши и Венгрии

Фото: Agensja Gazeta / Reuters

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал распустить Европейский союз и создать снова, но без Польши и Венгрии. Такое предложение бывший польский лидер озвучил в интервью изданию Interia.

По его словам будет поражением, если Еврокомиссия согласится на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции (KPO). «Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил Валенса.

Бывший президент Польши отметил, что его опять не послушают, несмотря на то, что идея простая, поскольку государству при желании вступить в новый союз на входе кроме прав придется согласится и с обязанностями. Валенса добавил, что необходимо их установить «таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

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Варвара Кошечкина
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