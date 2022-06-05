В Херсонской области предложили арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил арестовать имущество сбежавших сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также судей, которые принимают незаконные решения. Его слова приводит ТАСС.
«Того имущества, которое они награбили у народа Украины. И максимально инициировать выдачу многодетным семьям, малообеспеченным людям», — подчеркнул чиновник.
Стремоусов назвал подобное решение правильными санкциями в отношении покинувших регион представителей украинской власти.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что Украина заблокировала банковские счета на территории региона, люди не могут снять наличные с карточек, потому что их перестали обслуживать. Он добавил, что на его территории в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему.