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В Херсонской области предложили арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ

Замглавы ВГА Херсонской области предложил арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ

Фото: РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил арестовать имущество сбежавших сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также судей, которые принимают незаконные решения. Его слова приводит ТАСС.

«Того имущества, которое они награбили у народа Украины. И максимально инициировать выдачу многодетным семьям, малообеспеченным людям», — подчеркнул чиновник.

Стремоусов назвал подобное решение правильными санкциями в отношении покинувших регион представителей украинской власти.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что Украина заблокировала банковские счета на территории региона, люди не могут снять наличные с карточек, потому что их перестали обслуживать. Он добавил, что на его территории в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему.

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Марина Совина
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