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Байден столкнулся с паникой лидеров Европы из-за успехов России

WP: президент Байден столкнулся с паникой лидеров Европы из-за успехов России на Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой лидеров Европы, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине. Об этом заявил в статье в Washington Post (WP) колумнист Дэвид Игнатиус.

По его словам, к этому привели успехи России на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США. Игнатиус отметил, что самой неотложной задачей для американского лидера оказалась необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, «испугавшись издержек затяжного конфликта».

В результате, на этой неделе европейские лидеры смогли «взять себя в руки» и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а ФРГ согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, заключил журналист.

Ранее телеканал CNN сообщил, что представители стран Запада — США, Великобритании и государств Евросоюза (ЕС) — в последние недели регулярно встречаются для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях не участвует.

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Марина Совина
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