Названы симптомы болезни почек

Нефролог Иванова назвала симптомами болезни почек потерю аппетита и запах изо рта

Симптомами болезни почек можно назвать потерю аппетита, похудение и неприятный запах изо рта. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала нефролог отделения патологии трансплантированной почки городской клинической больницы №52 Екатерина Иванова.

По словам врача, почки — молчаливый орган, поэтому при начальной стадии заболевания явных симптомов может не быть, у большинства пациентов они могут появляться в далеко зашедшей стадии. В таком случае, пояснила нефролог, больному можно помочь, подготовив его к диализу или трансплантации.

«Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд», — подчеркнула Иванова. Врач добавила, что порой именно в такой ситуации обращаются пациенты, сдают анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина — важного показателя в постановке диагноза хроническая почечная недостаточность (ХПН) и других.

Иванова объяснила, что начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, а также общий анализ мочи. Сдача последнего необходима, чтобы проверить, есть ли в ней белок и изменения в мочевом осадке, оценить лейкоциты и эритроциты.

Ранее ученые Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день может снизить риск острого повреждения почек. В долговременном исследовании приняли участие 14 207 человек со средним возрастом 54 года.