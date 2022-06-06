Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ

АТОР: средняя стоимость туров в Бахрейн составляет 160-180 тысяч рублей на двоих

Фото: Abdulla Alkettab / Pexels

Авиакомпания Gulf Air с 10 июня увеличивает количество регулярных рейсов между Россией и Бахрейном. Полеты по маршруту МанамаМосква будут выполняться пять раз в неделю. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость авиабилетов в одну сторону во второй половине июня составляет 476 долларов (примерно 29,5 тысячи рублей). По оценкам специалистов, из-за относительно недорогого перелета Бахрейн можно назвать более бюджетной альтернативой соседним ОАЭ, Катару или Оману.

Например, туроператор «Интурист» предлагает путевки на восемь ночей с проживание в четырехзвездочном отеле за 142 тысячи рублей на двоих. В среднем отдых в Бахрейне обойдется в 160-180 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Сегодня

«Выбрать можно как из предложений люксовых брендов, таких как Four Seasons, The Ritz Carlton, Sofitel, так и отелей международных сетей категории четыре и пять звезд, таких как Radisson Blu, Novotel, Rotana, Crown Plaza, Ramada, Golden Tulip», — добавили в компании.

По данным АТОР, сейчас наблюдается повышенный интерес россиян к турам в Бахрейн — прежде всего из-за расширения полетной программы и снятия ковидных ограничений на въезд.

Эксперты отметили, что новые рейсы Gulf Air можно использовать для удобной стыковки. Например, из Манамы на рейсах перевозчика можно отправиться в Афины, Сингапур, Таиланд, Малайзию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку.

Ранее, 9 апреля, Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Бахрейном. Позже страна впервые вошла в число самых популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова
Водители устроили поножовщину в душевой петербургского общежития
Бузова раскрыла подробности получения роли во МХАТе
В ЛНР рассказали о возможном наказании для украинских военных
Россиянин выстрелил в живот предложившему помощь школьнику
Власти решили запустить новый вид ипотеки под пять процентов
В российском регионе ввели карантин из-за смертоносного паразита у медведя
Сотрудники «Боржоми» заблокировали входы на заводы в Грузии
Стало известно о гибели под Северодонецком комбата 24-й бригады ВСУ
«Прогресс МС-21» отправят к МКС по рекордно короткой схеме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.