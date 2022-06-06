На площади 1905 года в Екатеринбурге прошел ежегодный фестиваль барбекю

Ежегодный международный фестиваль барбекю прошел в Екатеринбурге 4 и 5 июня. В пресс-службе администрации города уточнили, что в эти дни свое на площади 1905 года мастерство демонстрировали не только профессиональные шеф-повара, юниоры и любители, но и обслуживающие гостей официанты.

Помимо возможности продегустировать разные блюда у гостей также была возможность посетить множество мастер-классов известных поваров и узнать об их профессиональных секретах.

Представители администрации подчеркнули, что «жемчужиной» фестиваля стала традиционная «Сырная улица». «Российские производители представили огромное количество самых разнообразных сортов кисломолочной продукции, а уральские гурманы их пробовали и покупали», — отметили в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Фестиваль барбекю проводится в Екатеринбурге с 2011 года. За прошедшие годы он успел стать одной из визитных карточек уральской столицы.

Ранее сообщалось, что на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST, который открыл летний сезон и дал старт серии легендарных заездов.