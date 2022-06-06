Более половины опрошенных британцев выступили за отставку Джонсона

Опрос Opinium: 59 процентов британцев выступают за отставку премьер-министра Джонсона

Более половины жителей Британии выступают за отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом свидетельствует опрос агентства Opinium, опубликованный за несколько часов до голосования по доверию политику.

По мнению 59 процентов респондентов, депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона, и лишь 28 процентов опрошенных высказались за то, чтобы он сохранил за собой пост премьера.

Среди участников, выступающих за Консервативную партию, 53 процента считают, что Джонсон должен остаться на посту, а 34 процента хотят его отставки.

Накануне стало известно, что правящая в Великобритании Консервативная партия начала голосование о доверии своему лидеру Борису Джонсону. Объявление результатов ожидается в 23:00 по московскому времени. Чтобы сохранить пост главы партии и кабмина, Джонсону необходимо набрать минимум 180 голосов. Reuters сообщает, что как минимум 145 консерваторов публично поддержали политика в начале голосования.