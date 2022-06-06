Российские школьники спасли тонувших в реке сестер

Юнармия: в Ростовской области школьники представлены к награде за спасение тонувших сестер

Два российских восьмиклассника представлены к награде за спасение тонувших в реке двоюродных сестер. Об этом рассказал начальник отделения Юнармии Белокалитвинского района в Ростовской области Сергей Коротков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Короткова несколько дней назад в хуторе Ленин две двоюродные сестры 13 и 14 лет пошли купаться на реку Калитва вместе со своей бабушкой. Одна из девочек не рассчитала силы и стала тонуть, вторая от испуга тоже перестала плыть. Бабушка начала звать на помощь. Услышавшие крик подростки, которые в это время гуляли неподалеку, спасли девочек.

«Один из них вытащил одну сестру, второй стал нырять за той, что ушла под воду. Когда они ее вытащили, девочка не дышала, ей сделали искусственное дыхание и спасли», — сообщил Коротков.

Сейчас девочки в порядке, а школьников представили к медали «Юнармейская доблесть». Наградить их планирует и местная администрация.

В конце марта студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли двух детей, провалившихся под лед. Инцидент произошел на озере в парке Минного городка. Сообщение поступило в МЧС около 12:30 по местному времени. Однако еще до приезда спасателей детей спасли двое молодых людей, проходивших мимо, и еще один прохожий, личность которого пока не установлена. «Ребята поступили очень смело, их поступок заслуживает самых добрых слов», — отметили в МЧС.