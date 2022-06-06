Открытие курортного сезона отметили карнавальным шествием в Геленджике

Более тысячи человек приняли участие в карнавальном шествии в Геленджике

Курортный сезон открыли в Геленджике карнавальным шествием. Как уточнили в пресс-службе администрации города-курорта, объединившее более 1000 человек шествие стартовало от Дворца культуры, проследовало по улицам Луначарского, Ленина и финишировало на Центральной площади Геленджика.

Представители администрации указали, что в праздничном мероприятии, которое не проводили два последних года, приняли участие более 310 приезжих артистов из разных городов.

Издание отмечает, что в городе также стартовал международный фестиваль аэродизайна «Море шаров», темой которого в этом году стала советская мультипликация. Отмечается, что праздничные мероприятия продлятся в городе до 12 июня включительно.

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