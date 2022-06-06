Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Открытие курортного сезона отметили карнавальным шествием в Геленджике

Более тысячи человек приняли участие в карнавальном шествии в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Курортный сезон открыли в Геленджике карнавальным шествием. Как уточнили в пресс-службе администрации города-курорта, объединившее более 1000 человек шествие стартовало от Дворца культуры, проследовало по улицам Луначарского, Ленина и финишировало на Центральной площади Геленджика.

Представители администрации указали, что в праздничном мероприятии, которое не проводили два последних года, приняли участие более 310 приезжих артистов из разных городов.

Издание отмечает, что в городе также стартовал международный фестиваль аэродизайна «Море шаров», темой которого в этом году стала советская мультипликация. Отмечается, что праздничные мероприятия продлятся в городе до 12 июня включительно.

Ранее тревел-блогер Алексей Рыжиков назвал самые интересные места для отдыха на Кубани.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Названы способы избавиться от жирности волос
Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме
Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина
Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом
Названы пять популярных направлений для отдыха на День России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.