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Спецназовцы Росгвардии уничтожили бойцов батальона «Кракен»

Росгвардия уничтожила и пленила диверсантов батальона «Кракен» в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В засаду росгвардейцев, организованную в лесу, попала группа диверсантов из семи человек. В результате боестолкновения все они уничтожены, один взят в плен.

После изучения документов и средств сотовой связи диверсионной группы установлено, что ее бойцы служили в националистическом батальоне «Кракен», что также подтвердил пленный.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца войска РФ заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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Любовь Ширижик
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Спецназовцы Росгвардии уничтожили бойцов батальона «Кракен»
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