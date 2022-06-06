Спецназовцы Росгвардии уничтожили бойцов батальона «Кракен»

Росгвардия уничтожила и пленила диверсантов батальона «Кракен» в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В засаду росгвардейцев, организованную в лесу, попала группа диверсантов из семи человек. В результате боестолкновения все они уничтожены, один взят в плен.

После изучения документов и средств сотовой связи диверсионной группы установлено, что ее бойцы служили в националистическом батальоне «Кракен», что также подтвердил пленный.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца войска РФ заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.