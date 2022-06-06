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Командный состав отреагировал на смерть российского генерал-майора Кутузова

Соратники генерал-майора Кутузова восприняли его гибель как потерю близкого человека
Роман Кутузов

Роман Кутузов. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Соратники генерал-майора Романа Кутузова, погибшего в ходе российской спецоперации на Украине, воспринимают его смерть как потерю близкого человека. Реакцию в командном составе на трагедию раскрыл ведущий Александр Сладков.

«Никто из себя не выходит, это люди, которые закалены и поражениями некоторыми, и победами, сложностями, трагедиями. Гибель командира — это, конечно, тяжело переживается, тем более в таких условиях, когда он вынужден перемещаться на передней линии», — рассказал военный корреспондент.

По его словам, работа продолжается и сейчас место Кутузова занял временно исполняющий обязанности. «Человек другой берет знамя и несет его», — добавил Сладков.

В воскресенье, 5 июня, стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.

За время службы Кутузов был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».

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Варвара Кошечкина
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