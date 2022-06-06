Блогерша показала способ сделать модными наряды десятилетней давности

Buzz Feed: TikTok-блогерша посоветовала сочетать старые вещи с современной одеждой

Блогерша Джулия с никнеймом @beingjulia показала способ сделать трендовыми наряды десятилетней давности. На ее публикацию в TikTok обратили внимание в издании Buzz Feed.

Джулия посоветовала сочетать старые вещи с современной одеждой, чтобы образ вновь стал актуальным. Так, легинсы лучше носить с классической джинсовой курткой оверсайз-кроя, а свободную футболку необходимо заменить облегающим топом. В то же время героиня материала заявила, что сочетание штанов-скинни и лодочек более недопустимо — облегающие модели штанов лучше комбинировать с кедами, а туфли на каблуке — с брюками-плаццо.

Среди прочего, любые устаревшие вещи могут выглядеть модно при правильной стилизации, считает эксперт. Например, по ее словам, лучше подобрать к приталенному платью свободный, а не узкий жакет. Данное правило работает с любыми предметами гардероба, поясняет юзерша.

В заключение Джулия подчеркнула, что в текущем сезоне следует избегать блузок с рюшами, джинсовых рубашек, а также принта в крупную полоску.

В апреле российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова раскрыла необычный способ обновить гардероб без дополнительных вложений. В первую очередь специалистка советует периодически разбирать гардероб. Собеседница издания утверждает, что таким образом можно понять, от какой одежды необходимо избавиться, а какая, напротив, будет выглядеть выигрышно с актуальными аксессуарами.