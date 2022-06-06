Минобороны заявило о скором завершении освобождения Святогорска

Минобороны заявило, что российские военные завершают взятие под контроль города Святогорск

Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой народной республики (ДНР) и окружающей его территории. Об этом журналистам в понедельник, 6 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, чтобы предотвратить отступление украинских войск из города, действующие в качестве заградительных отрядов бойцы ВСУ взорвали мост через реку Северский Донец.

Отрезанные из-за этого от основных сил остатки батальонов 95-й украинской десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили военную технику вместе с оружием, заявили в Минобороны России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

2 июня член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.