Лидера патриархального движения отправили в СИЗО по обвинению в убийстве дочери

На Урале лидера движения «Мужской путь» отправили в СИЗО по обвинению в убийстве дочери

В Свердловской области суд отправил в СИЗО лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве 7-летней дочери. Об этом сообщает E1.ru.

По сведениям издания, мужчину задержали 3 июня в поликлинике в городе Сысерть, когда он пришел на прием к врачу. Сначала его задержали на двое суток, а позже арестовали. При этом сам фигурант говорит, что его дочь жива и находится в безопасном месте, однако ее давно никто не видел.

Как пишет «КП-Екатеринбург», в июле 2021 года после развода с женой он забрал дочку у бывшей супруги во время прогулки. Позже суд на Урале решил, что отец должен вернуть девочку матери, однако это решение исполнено не было. В декабре прошлого года в дом к мужчине ворвались сотрудники СКР и бойцы ОМОН, однако ребенка они не обнаружили. После этого было возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Сам мужчина тогда сказал, что отдал дочь в церковно-приходскую школу.

«Сотрудники уголовного розыска областного главка МВД и ОВД Сысерти проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных соучастников обвиняемого, а также на выяснение местонахождения ребенка, ставшего, в лучшем случае, невольным заложником данной ситуации», — сообщил изданию руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.