«Норникель» заключил соглашения с Росприроднадзором

«Норникель» заключил соглашения об охране окружающей среды с Росприроднадзором

«Норникель» и Росприроднадзор заключили два соглашения, согласно которым компания будет сотрудничать с ведомством в вопросах сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба «Норникеля».

«Первое соглашение — о принципах взаимодействия компании с Росприроднадзором. Оно закладывает основные принципы работы с государственным учреждением по вопросам экологии. Является ли это чем-то новым? Нет. На самом деле это такая история, которая длится уже давно, но на сколько я понимаю, мы вторая компания, с которой заключают это соглашение, — рассказал по итогам встречи старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов. — Что касается второго соглашения о консультировании, то мы действительно пионеры вместе с Росприроднадзором, потому что это узаконивает наши отношения с точки зрения консультирования нас по различным вопросам, связанных с экологическими проектами. Это касается помощи в экспертной оценке, в оценке наших природоохранных планов. Компания "Норникель" с Росприроднадзором заключила такое соглашение впервые в истории Российской Федерации».

Он отметил, что отношения между ведомством и компанией базируются на законодательной базе России. «Росприроднадзор как подходил к нам строго, так и подходит», — пояснил Степанов. При этом, по его мнению, соглашение нужно было заключить уже давно.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, первое соглашение является типовым взаимодействием, когда компания открыто и прозрачно обмениваемся информацией о текущей экологической ситуации с ведомством. Второе — экспериментальное и, как отметила Радионова, первое в своем роде соглашение об оказании консультационных услуг «Норникелю».

«По этому соглашению мы покажем компании все лучшие наработки, которые мы видим на других площадках, предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн. Мы будем консультировать компанию при пусконаладочных работах, а также на этапе реализации новых проектов. То есть мы будем сопровождать проект от и до всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными знаниями, всеми технологиями, которые проходят у нас технологическую экспертизу. Это поможет компании сэкономить время и деньги, а нам — получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями», — сказала глава Росприроднадзора.

Ранее «Полярный фонд» предоставил результаты большой научной экологической экспедиции, проведенной при поддержке «Норникеля» на территории Таймыра и Норильского промышленного района в 2021 году. Во время экспедиции были проведены исследования, которые касаются состояния и загрязнения компонентов экосистемы и части водосборного бассейна реки Пясины.