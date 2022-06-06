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СберБанк сделал более выгодными потребкредиты для зарплатных клиентов

Минимальная ставка на потребкредиты для зарплатных клиентов СберБанка стала ниже

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минимальная ставка на потребительские кредиты до миллиона рублей для зарплатных клиентов банка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 процентных пункта. Ранее разница ставок была 1 процентный пункт. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая.

Таким образом, минимальная ставка по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на суммы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составляет 15,9 процента, в то время как для остальных клиентов — 18,9 процента, на сумму до 300 тысяч рублей —16,9 процента, вместо 19,9 процента.

«Мы понимаем, как важно сейчас поддерживать людей. Потребительские кредиты — один из самых популярных продуктов на финансовом рынке, поэтому наша задача, сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов. Снижение ставок на самые популярные кредиты — важный шаг для нас и для людей, которые получают зарплату на карту Сбера», — отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

Это не первое расширение привилегий для зарплатных клиентов, которое сделал Сбер в этом году. Ранее для них стало доступно ещё больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнёров. В частности, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту, после покупки автомобиля через СберАвто, скидка в 20 процентов на страховые продукты и другие.

Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».

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Татьяна Романова
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