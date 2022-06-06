СберБанк сделал более выгодными потребкредиты для зарплатных клиентов

Минимальная ставка на потребкредиты для зарплатных клиентов СберБанка стала ниже

Минимальная ставка на потребительские кредиты до миллиона рублей для зарплатных клиентов банка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 процентных пункта. Ранее разница ставок была 1 процентный пункт. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая.

Таким образом, минимальная ставка по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на суммы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составляет 15,9 процента, в то время как для остальных клиентов — 18,9 процента, на сумму до 300 тысяч рублей —16,9 процента, вместо 19,9 процента.

«Мы понимаем, как важно сейчас поддерживать людей. Потребительские кредиты — один из самых популярных продуктов на финансовом рынке, поэтому наша задача, сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов. Снижение ставок на самые популярные кредиты — важный шаг для нас и для людей, которые получают зарплату на карту Сбера», — отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

Это не первое расширение привилегий для зарплатных клиентов, которое сделал Сбер в этом году. Ранее для них стало доступно ещё больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнёров. В частности, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту, после покупки автомобиля через СберАвто, скидка в 20 процентов на страховые продукты и другие.

Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».

